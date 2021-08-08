بالصور: إزالة مبانٍ عشوائية بمنطقة وسط البلد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 11:53 صباحا
إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)

أزالت لجنة ضبط الشارع العام التابعة للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، السبت، عددًا من المباني العشوائية، والمباني التي تشكل اعتداء على حرمة الطريق والمخططات العامة، في وسط البلد.

وباشرت اللجنة أعمالها بإزالة أعمال البناء والتحويرات المقامة دون ترخيص بشارع عبد المنعم رياض في منطقة وسط البلاد، كأولى خطوات الشروع في حملات إزالة لكافة العشوائيات، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

فيما أكد مساعد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي، الرائد فرج الدرسي، اتخاذ الإجراءات القانونية في إخطار صاحب البناء بالإزالة الفورية لعدم توافر الشروط القانونية واستغلال المساحة وبناء أسوار على الطريق العام دون مراعاة لحرمته، وحرمة ممر المشاة «الرصيف».

وأشار الدرسي إلى أن ما تمت إزالته كان يتسبب في عرقلة حركة السير للمركبات الآلية والمشاة على الطريق العام، ما يشكل مخالفة وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها.

وأكد أن اللجنة التابعة للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى المشكلة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، تواصل تعاونها مع جهاز الحرس البلدي بنغازي، ودعمها لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها.

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)
إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)
إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)
إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
احتفالات «الاتحاد» تخترق ساعات الحظر في ليبيا
رياضة محلية
قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات
عربى
قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات
عربى
مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
أدوات «آبل» الجديدة لمكافحة إباحية الأطفال تحيي الجدل بشأن الخصوصية
اقتصاد
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على طلاء سيارتك صيفا؟