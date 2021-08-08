بالصور: إزالة مبانٍ عشوائية بمنطقة وسط البلد في بنغازي

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)

أزالت لجنة ضبط الشارع العام التابعة للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، السبت، عددًا من المباني العشوائية، والمباني التي تشكل اعتداء على حرمة الطريق والمخططات العامة، في وسط البلد.

وباشرت اللجنة أعمالها بإزالة أعمال البناء والتحويرات المقامة دون ترخيص بشارع عبد المنعم رياض في منطقة وسط البلاد، كأولى خطوات الشروع في حملات إزالة لكافة العشوائيات، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

فيما أكد مساعد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي، الرائد فرج الدرسي، اتخاذ الإجراءات القانونية في إخطار صاحب البناء بالإزالة الفورية لعدم توافر الشروط القانونية واستغلال المساحة وبناء أسوار على الطريق العام دون مراعاة لحرمته، وحرمة ممر المشاة «الرصيف».

وأشار الدرسي إلى أن ما تمت إزالته كان يتسبب في عرقلة حركة السير للمركبات الآلية والمشاة على الطريق العام، ما يشكل مخالفة وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها.

وأكد أن اللجنة التابعة للغرفة الأمنية بنغازي الكبرى المشكلة بتعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، تواصل تعاونها مع جهاز الحرس البلدي بنغازي، ودعمها لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها.

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)

إزالة مبان عشوائية بمنطقة وسط البلاد في بنغازي, (وال)