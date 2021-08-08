الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الساخنة على غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، خاصة (الدواخل والجنوب)، حيث درجات الحرارة القصوى فوق معدلاتها.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تتراوح درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية، و تكون أقل ارتفاعًا على مناطق الساحل الغربي بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا طفيفًا خلال آخر المساء بفعل تأثير الرياح الشرقية، بينما تكون الحرارة معتدلة نسبيًّا على مناطق الساحل الشرقي بفعل الرياح الشمالية الشرقية، حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية عالية.

وتسجل درجات الحرارة تراجعًا غدًا الإثنين على الساحل الغربي، وتبقى في تذبذب بين الارتفاع عن المعدل الصيفي والتراجع من يوم لآخر، فيما تكون دون تغير على باقي المناطق. ومن المتوقع مبدئيًّا أن يطرأ اعتدال على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل على غالبية مناطق ليبيا.