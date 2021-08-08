اليوم.. «النهر الصناعي» يبدأ أعمال صيانة المسار الشرقي

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

يبدأ جهاز النهر الصناعي، اليوم تنفيذ أعمال الصيانة للمسار الشرقي، بعد نقل المعدات اللازمة إلى موقع العمل، أمس.

وقال الجهاز، في بيان سابق، إن هناك متابعة من إدارة منظومة الحساونة- سهل الجفارة، حيث جرى عقد عدة اجتماعات فنية مع شـركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وإعداد خطة عمل شملت المواد الضرورية و الاحتياجات اللوجستية المطلوبة للبـدء بإجراء أعمال الصيانة للمسار.

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وقال مدير إدارة المنطقة الشمالية رئيس فريق عمـل الصيانة، المهندس محمود أبو عائشة، إن كل الآليات والمعدات والمواد اللازمة للصيانة جاهزة وتم نقلها إلى موقع العمل، على أن تتم إعادة ضخ المياه بالمسار الشرقي في أقرب وقت.