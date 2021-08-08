شحنة أوكسجين جديدة تصل إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر

شحنة أوكسجين جديدة تصل إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر، 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الموقتة في وقت متأخر، السبت، وصول شحنة جديدة من الغاز الأوكسجين الطبي المسال قادمة من مصر إلى المنطقة الغربية.

والشحنة هي الثالثة من نوعها، وتقدر بنحو 100 ألف لتر، وتأتي بناء على اتفاقية مبرمة، في شهر أبريل الماضي، بين وزير الصحة علي الزناتي، ونظيرته المصرية هالة زايد؛ نصت على تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ للجائحة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- وصول شحنة أكسجين قادمة من مصر إلى مستشفى المقريف بأجدابيا

وقال البيان إن الخطوة «تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة الأوكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية».

ويعاني عديد المستشفيات ومراكز العزل نقص مادة الأوكسجين خلال الفترة الأخيرة، مع دخول البلاد الموجة الثالثة من فيروس «كورونا المستجد»، التي تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل ملحوظ.

وفي مواجهة ذلك، وتعاقدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على استيراد مليوني لتر من الأوكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، كمخزون استراتيجي لحالة الطوارئ، على ما أعلن وزير الصحة علي الزناتي نهاية يوليو الماضي.