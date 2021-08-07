إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس

دخان كثيف جراء حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم السبت، إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالجملة بمنطقة الحي الإسلامي.

وفي بيان مقتضب، قالت الهيئة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن عضو الهيئة عبدالرزاق الشاذلي أُصيب باختناق خلال عملية إخماد الحريق، وقدمت الشكر إلى جهاز الإسعاف والطوارئ لمسارعته في عمليات الإغاثة.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، عناصرها خلال عمليات إخماد الحريق، والدخان محيط بهم.

إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

إخماد حريق بمحل للمواد الغذائية بالحي الإسلامي في طرابلس، 7 أغسطس 2021. (هيئة السلامة الوطنية)