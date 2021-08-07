بلينكن ولعمامرة يتفقان على ضرورة أن تكون ليبيا «موحدة دون تدخل أجنبي»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 07 أغسطس 2021, 10:02 مساء
نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه متفق مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على ضرورة أن «تكون ليبيا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة دون تدخل أجنبي».

وحسب سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، في بيان لها نشر أمس الجمعة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحادث بلينكن ولعمامرة هاتفيًّا «وناقشا مسائل إقليمية، لا سيما التطورات الحاصلة في تونس وليبيا والساحل».

المحادثات الأميركية - الجزائرية جاءت مباشرة بعد اختتام لعمامرة جولة إقليمية، قادته إلى تونس مرتين في أقل من أسبوع، على خلفية التطورات السياسية في البلاد، إلى جانب زيارته كلًّا من إثيوبيا ومصر والسودان، حيث قدم مبادرة جزائرية لحل أزمة سد النهضة.

واتفق لعمامرة خلال محادثات هاتفية مع وزيري خارجية مصر والسودان على «ترقية الحلول السياسية للأزمات التي تعيشها المنطقة»، كما تناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حول الوضع في ليبيا.

وسبق لمساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، المكلف ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن زار الجزائر والمغرب والكويت نهاية الشهر الماضي.

- الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية

وقال هود إن وجهات نظر الجزائر والولايات المتحدة «متقاربة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية، ومنطقة الساحل»، معربًا عن تطلع بلاده للعمل مع الجزائريين لدفع الأهداف المشتركة في منطقة الساحل وكذلك ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة