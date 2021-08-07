«الأرصاد»: درجات حرارة فوق المعدل الصيفي خلال اليومين المقبلين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 07:24 مساء
حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، توقعاته الجوية بشأن اليومين المقبلين.

وتشير التوقعات، المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، إلى سيطرة الكتلة الهوائية الساخنة على الحالة الجوية، خاصة بالغرب الليبي ما يتسبب في استمرار درجات الحرارة فوق المعدل الصيفي لتصل فى بعض المدن إلى منتصف  الـ40 درجة مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على الساحل بين 33 و38 درجة مئوية، فيما يسجل الشمال الشرقي درجات حرارة أقل ارتفاعًا من الغربي، خاصة مدن  الساحل، فيما تبقى درجات الحرارة في مدن الجنوب الشرقي مرتفعة.

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