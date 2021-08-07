ضبط متهمين بالسطو المسلح على مواطن وسرقة مركبته في الخمس

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط شخصين، لاتهامهما بالسطو المسلح على شخص في نطاق بلدية الخمس، وسرقة مركبته الآلية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن مكتب التحري والقبض بمديرية أمن الخمس، تلقى معلومات تفيد بتعرض المواطن «ع. ش. ا»، للسطو المسلح وسرقة مركبته الآلية.

ووفق البيان، تم تكليف فريق من أعضاء المكتب لمتابعة القضية وتقصي المعلومات، والذي تمكن من القبض على شخصين وتسليمهما إلى قسم البحث الجنائي.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفا بارتكاب واقعة السطو المسلح بجانب عدد من القضايا الأخرى، وحددا المكان الذي قاما بالتخلص فيه من محتويات المركبة، وكذلك تحديد مكان المركبة المسروقة، التي عثر عليها مركونة على قارعة الطريق في منطقة عين زارة بطرابلس.

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

المضبوطات, (وزارة الداخلية)