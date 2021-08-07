العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 03:18 مساء
عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

انتقد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، مشروع قانون الميزانية العامة الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وعرضته على أعضاء مجلس  النواب بأكثر من 111 مليار دينار، واصفًا الزيادة بـ «إعطاء صندوق نوتيلا لعلاج مريض السكر».

وحذَّر العكاري في تدوينة عبر موقع  التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أن مشروع الميزانية الذي «أعد على أسس عاطفية أكثر منها مهنية، هو طريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي، إنه خطر حقيقي يهدد الاقتصاد الليبي»، متسائلًا: «أين هي الأصوات التي كانت تعارض سعر الصرف؟.. أين هي اليوم مع هذا الخطر المحدق بنا؟».

وأشار إلى «معالجة أمور الدولة بالعواطف»، رغم إقراره في الوقت نفسه بأن «هناك شرائح من موظفي الدولة تحتاج إلى زيادة مرتبات».

بدائل ميزانية الـ111 مليار دينار
واقترح العكاري عدة بدائل لزيادة المرتبات، منها «تخفيض سعر الصرف التدريجي هو أفضل بكثير من زيادة المرتبات» وتعديل كل من سياسة الإقراض والنظام الضريبي، اللذين قال إنهما سيخففان من «تكلفة المرتبات المرتفعة»، وأضاف:«فتح المقاصة يخفف على كثير من المواطنين الذين توجد حساباتهم في مصارف مثل الوحدة والتجارة والتنمية».

والأسبوع الماضي، جرى تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء مجلس النواب. وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان، أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 111 مليار دينار، مسجلة 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، الإثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة