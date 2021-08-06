السيفاو يتفقد مؤسسات التعليم التقني والفني بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 07:49 مساء
يخلف سعيد السيفاو، خلال جولته بمؤسسات التعليم التقني والفني الواقعة بمناطق الجبل, 5 أغسطس 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تفقد وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، أمس الخميس، عددا من مؤسسات التعليم التقني والفني الواقعة بمناطق الجبل الغربي، خلال مرافقته لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الطاهر بو جناح، في زيارته لمدينة جادو.

وشملت زيارة الوزير، المعهد العالي للعلوم والتفنية الرحيبات، المعهد الفني المتوسط للمن الكهربائية والميكانيكية الرحيبات، والمعهد العالي للطيران الرحيبات، والمعهد العالي للعلوم والتقنية الرجبان، المعهد العالي للعلوم والتقنية جادو، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية جادوالمعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية جادو.

واطّلع الوزير، خلال الجولة، رافقه فيها مدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات بالوزارة المهندس محمد الحريدي، ورئيس قسم المشروعات بالجبل الغربي، على القاعات الدراسية والمعامل التقنية والفنية، بالإضافة للمكاتب العلمية والإدارية والخدمية، للوقوف على إحتياجاتها التقنية والفنية لاسيما المشغلات المعمالية.

كما استمع إلى آراء وملاحظات عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدربين، مؤكداً قيام الوزارة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم حسب توصيات إدارة الشؤون الفنية بالوزارة، ناهيك عن حرص الوزارة على معالجة كل الإشكاليات التي تعترض سير العملية التعليمية والتقنية والفنية، مشيرا إلى أهمية دور أعضاء هيئة التدريس بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة في العملية التعليمية وإعداد الأجيال الجديدة من الخريجين.

وفي ختام جولته الميدانية، طمأن الجميع بأن كافة إمكانيات الوزارة ستكون لإصلاح العملية التعليمية والتقنية والفنية.

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