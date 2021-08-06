تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم الفني والتقني بالمنطقة الغربية إلى الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 06:05 مساء
تعقيم إحدى القاعات الدراسية بكلية تقنيات الطاقة إجخرة، الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (وزارة التعليم التقني والفني)

أعلنت وزارة التعليم الفني والتقني بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، الاستمرار في تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الفني والتقني التابعة لها إلى يوم الخميس المقبل 12 أغسطس الجاري.

واستثنت وزارة التعليم الفني والتقني في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» من تعليق الدراسة «الكليات والمعاهد الفنية والتقنية الواقعة شرق مدينة مصراتة والمناطق الجنوبية والشرقية»، وكذلك «إجراء الامتحانات النهائية».

وأوضحت وزارة التعليم الفني والتقني أن تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية التابعة لها يأتي بناءً على توصية اللجنة الاستشارية العلمية لجائحة كورونا بالوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث ...
رياضة محلية
لابورتا: تمديد عقد ميسي كان سيشكل «مخاطر مالية» لبرشلونة
رياضة عالمية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس برشلونة: النادي أهم من أي شيء حتى من أفضل لاعب في العالم