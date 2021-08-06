نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 04:18 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أنه إذا لم يجر وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات قريبا سيكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وقال نورلاند في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» مساء أمس الخميس، ونشرت ملخصاتها في تغريدات السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» اليوم الجمعة: «إن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو القاعدة الدستورية والإطار القانوني؛ لأنه إذا لم يتم وضعهما قريبًا في غضون أسابيع قليلة، فسيكون من الصعب جدًا إجراء الانتخابات في ديسمبر».

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وأضاف نورلاند خلال المقابلة أن أنشطة الحوار السياسي الليبي خلال الفترة الماضية «تركزت على وضع المتطلبات الفنية والمتطلبات الأمنية والمتطلبات القانونية والمتطلبات الدستورية لهذه الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر»، مؤكدا أنه «تم إحراز تقدم حقيقي. إذا اعتبرت أنه قبل عام، كانت ليبيا في خضم حرب أهلية».

وذكر نورلاند أن «القادة المهمون في ليبيا يعرفون أن القوت أصبح ضيقا»، آملا «أن يتوصلوا إلى توافق»، معتقدا «أنهم يعملون بنية صالحة من أجل تقريب وجهات النظر وذلك ما هو مهم بالنسبة لليبيين الذين عبروا عن رغبتهم في أن تقام هذه الانتخابات.

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