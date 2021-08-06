تسليم مركبات وترقية عدد من ضباط الصف والموظفين بجهاز الحرس البلدي في الجنوب

المركبات التي سلمها رئيس الحرس البلدي لفروع الجهاز بالجنوب. (وزارة الحكم المحلي)

أصدر رئيس جهاز البلدي اللواء رجب قطوسة، قرارات بترقية عدد من ضباط الصف والموظفين بفرع الجهاز في الجنوب، كما قام بتسليم عدد من المركبات لفروع المنطقة، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها اللواء رجب قطوسة لفروع جهاز الحرس البلدي في المنطقة الجنوبية شملت مناطق القريات، والشويرف، وسبها، وأوباري، وغات، والتي التقى خلالها عددًا من رؤساء الفروع؛ لبحث مسار العمل خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجهها وسبل حلها.

وأضافت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس جهاز الحرس البلدي التقى خلال الزيارة عددًا من عمداء البلدية، مطالبا إياهم بدعم فروع الجهاز من خلال توفير مقرات خاصة للفروع، مبديا استعداد الجهاز للتكفل بصيانة المقرات التي تحتاج للصيانة.

- الدبيبة يرقّي رئيس جهاز الحرس البلدي إلى رتبة لواء

- قرار بإنشاء فروع للحرس البلدي في كل بلدية ونقل تبعيتها للبلديات

وقالت الوزارة: «خلال هذه الزيارة التفقدية تم تسليم عدد من المركبات لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، كما أصدر رئيس الجهاز أثناء تواجده بمدينة سبها قرارات بترقية عدد من ضباط الصف والموظفين وذلك في إطار دعم وتشجيع هذه الفروع لمواصلة عملها».

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن رئيس جهاز الحرس البلدي أكد في لقاءاته مع رؤساء فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية وعمداء البلديات على عزمه دعم ومساندة هذه الفروع للرفع من مستوى أدائها.

زيارة رئيس جهاز الحرس البلدي لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الحكم المحلي)

زيارة رئيس جهاز الحرس البلدي لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الحكم المحلي)

زيارة رئيس جهاز الحرس البلدي لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الحكم المحلي)

زيارة رئيس جهاز الحرس البلدي لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية. (وزارة الحكم المحلي)