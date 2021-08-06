«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

- السماء صافية.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول يوم غدٍ إلى شرقية على زوارة، وطرابلس، وشلوق على الخمس سرعته بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة صباح الغد على ساحل سرت وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.