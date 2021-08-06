«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 11:59 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

 الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول يوم غدٍ إلى شرقية على زوارة، وطرابلس، وشلوق على الخمس سرعته بين 05 و15 عقدة. 
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة صباح الغد على ساحل سرت وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف. 

الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي وغربية على شحات وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15) عقدة وبين 15 و25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترا وبين 1.00 و2.00 متر على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية
- الرؤية جيدة.

 

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