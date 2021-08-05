انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 10:02 مساء
لقاء الدبيبة مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 4 أغسطس 2021 (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن مشروعين لمنع تدفق المهاجرين من ليبيا يتعلقان بتوجيه دعم مالي للتنمية في فزان واستعجال تأمين الحدود الجنوبية الليبية.

والتقت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي في ثاني زيارة لها في طرابلس اليوم الخميس، برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونظيرها الليبي خالد مازن. ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية بحثوا المسائل المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، والمحادثات الجارية مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في نفس الإطار.

ونقلا عن وكالة «نوفا» الإيطالية، فقد أكدت روما ضمن مساعي منع تدفقات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عن «رغبتها في تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الداخلية بشأن الحدود الجنوبية الليبية بشكل ملموس وسريع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة». وفي الوقت نفسه، أعلنت الداخلية تكثيف «إيطاليا التزامها المالي لتعزيز التنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار في إقليم فزان المتأثر بكثافة تدفقات الهجرة».

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وتركزت زيارة وزيرة الداخلية أيضا على تعزيز نشاط التدريب وتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات بشأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الإرهابية المنتشرة خاصة على طول الحدود الجنوبية الليبية.

وللإشارة قام يوم الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بزيارته الخامسة إلى طرابلس منذ بداية العام، حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأكد له أن «إيطاليا بجانبكم وستستمر في دعمكم».

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فإن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هي متابعة الحوار مع المحاورين الليبيين الرئيسيين بشأن الاستقرار والانتقال المؤسسي الذي تقوده الأمم المتحدة وتدعمه بقوة إيطاليا.

 

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