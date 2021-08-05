صنع الله والقنصل يبحثان خيارات إزالة العراقيل أمام عمل مؤسسة النفط والمصرف الخارجي

اجتماع صنع الله ومدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع المدير العام للمصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، الخيارات المتاحة والممكنة لتذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تقف حائلاً في طريق عمل المؤسستين، بحسب ما أعلنت مؤسسة النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إنّ لقاء صنع الله، والقنصل جرت خلاله عدة نقاشات حول المواضيع والأعمال المشتركة بين المؤسسة والمصرف.

وأكد صنع الله خلال اللقاء على العلاقة التاريخية القديمة بين المؤسسة والمصرف الليبي الخارجي، واعتماد المؤسسة الكلي على المصرف فيما يخص مبيعات النفط الخام، والمحروقات التي يجري استيرادها، فضلاً عن إجراء المعاملات، والتحويلات المالية عن طريق المصرف الليبي الخارجي.

وأوضح مدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، أنّ الاجتماع يهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، مشيدا بدور صنع الله، والعاملين بالمؤسسة في النجاحات، والإنجازات التي تحققت في القطاع.

وأعرب القنصل عن رغبته في فتح أفاق جديدة للتعاون المشترك بين المصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية، موكدًا أن المصرف يقدر قيمة المؤسسة الوطنية للنفط «باعتبارها زبونًا مميزًا ورئيسيًا واستراتيجيًا للمصرف الليبي الخارجي».

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من مسؤولي المؤسسة كل من مدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية عبد المنعم أطبيقة، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة الصوان، ومدير الإدارة التجارية للمؤسسة الصادق بعيو، ومدير عام الشؤون المالية أبوالعيد سالم، والمستشار المالي لطفي غيطة.

اجتماع صنع الله ومدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل. (المؤسسة الوطنية للنفط)

مدير المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل خلال اجتماعه مع صنع الله. (المؤسسة الوطنية للنفط)