الدبيبة من منطقة طرابلس العسكرية: نسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، أن «حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي منظم يحمل شعار كلنا فداء للوطن، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار، والإخلاص لله تعالى ثم للوطن».

وأجرى الدبيبة إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، واللقاء مع عددٍ من القادة العسكريين بها، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة أمام الجنود بالمعسكر، عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة، والتي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب هذا الوطن.

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وأكد «دعم بناء جيش قوي منظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها. وشدد على أن «أمن واستقرار ليبيا هدف سندفع الغالي والنفيس لإنجازه، ولن نسمح لأحد بالعبث به مهما كلفنا ذلك».

وجدد الدبيبة القول بأن «حكومة الوحدة الوطنية جاءت بشعار نعم للسلام لا للحروب، ونقول نقول نعم لسلام الشجعان الذين يحبون الوطن ومستعدون للدفاع عنه، وعن سلامة مواطنيه».



ويوم الأربعاء، اجتمع الدبيبة مع لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة برئاسة اللواء محمد شابون، وحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وخلال الاجتماع، عرضت اللجنة «برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)

الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)

الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)

الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)

الدبيبة خلال جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية، 5 أغسطس 2021. (مكتب الحكومة)