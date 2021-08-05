178 إصابة و4 وفيات بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 04:37 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: وزارة الصحة)

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد في بلدية مصراتة، تسجيل 178 إصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الخميس، إنها سجلت 801 مسحة أظهرت التحاليل المعملية لها إصابة 178 حالة، فيما دخلت 14 حالة مركز العزل الصحي الأورام، وخرجت حالة واحدة.

وتوزعت حالات الوفاة على مركز العزل الصحي الأورام، ومركز العزل الصحي زريق. ووفق البيان فإن إجمالي الحالات داخل مركزي العزل تصل إلى 42 حالة، منها 28 حالة في العناية، و9 حالات غسيل كلوي.

 وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1996 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 1075 حالة شفاء، و28 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «474»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 9425 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 7429 عينة، وإيجابية 1996 عينة، بنسبة 21% من إجمالي العينات المفحوصة.

 

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