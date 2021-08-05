السفير الألماني المعين: أتطلع لاستمرار دور ألمانيا الإيجابي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 01:52 مساء
السفير الألماني المعين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. (تسجيل مصور)

عبَّر السفير الألماني المعين لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عن تطلعه إلى أن يستمر دور بلاده الإيجابي في ليبيا.

وقال في تسجيل مصور، بثّته السفارة الألمانية في ليبيا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخميس: «ألمانيا لعبت دورًا إيجابيًا خلال السنوات الماضية، هدفي أن يستمر الدور الإيجابي لألمانيا في المستقبل».

وأضاف: «أنا متفائل بأن فترة عملي في ليبيا ستكون مفيدة»، مضيفًا «أتطلع إلى التعاون مع ليبيا والليبيين، وأن نتبادل الآراء بين الليبيين والألمان، مما سيعود بالنفع على الجانبين»، وقال «أتطلع إلى أن أرى تقدما على الصعيد السياسي». وفي التغريدة نفسها على حسابها بـ«تويتر» رحبت السفارة الألمانية بالسفير المعين ميخائيل أونماخت.

 

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