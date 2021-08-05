«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، اليوم الخميس.

في حين يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس جدير إلى سرت، وقليل الاضطراب على ساحل طبرق.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس.

- الرياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية يتحول صباح الغد متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعته بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر.