«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، اليوم الخميس.
في حين يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس جدير إلى سرت، وقليل الاضطراب على ساحل طبرق.
الساحل من رأس جدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب صباح الغد على ساحل زوارة وطرابلس.
- الرياح جنوبية شرقية، إلى شمالية شرقية يتحول صباح الغد متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعته بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب خاصة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل شحات وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 درجة مئوية.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من رأس لانوف والخليج لاحتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الباكر.