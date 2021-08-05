حالة الطقس المتوقعة (الخميس 5 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 10:48 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء ساخنة على معظم مناطق ليبيا، اليوم الخميس، مع تسجيل درجات الحرارة تراجعًا، غدًا الجمعة، على مناطق الشمال الغربي من رأس جدير إلى مصراتة، وتشمل يوم السبت مناطق الساحل الشرقي.

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق. 
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا من يوم الغد خاصة من رأس جدير إلى مصراتة مع رطوبة عالية نسبيًّا.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة:
- الطقس: السماء صافية. 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 مدرجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم السبت على مناطق الساحل. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

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