المبروك يشارك في اجتماعات محافظي مجموعة الدول الأفريقية بالبنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 09:40 صباحا
المبروك يشارك في اجتماعات محافظي مجموعة الدول الأفريقية بالبنك الدولي، 5 أغسطس 2021. (وزارة المالية)

شارك وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، في الاجتماعات السنوية لمحافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2021، المنعقدة في وجنبورا بجمهورية بوروندي.

وانعقدت الاجتماعات تحت شعار «الرقمنة من أجل التعافي الشامل والنمو المستدام في أفريقيا» في الفترة بين الثاني إلى السادس من الشهر الجاري، وتركزت حول الآليات الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بأفريقيا، وفق المحاور المتمثلة في تعبئة الموارد من أجل البنية التحتية وفق «الرقمنة»، وتعزيز قدرة القارة الأفريقية على التحوُّل نحو الأنظمة الرقمية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

 وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى المخاطر والإجراءات الوقائية لتعزير الأنظمة الرقمية وآليات التكيف معها. وتهدف الاجتماعات السنوية لمحافظي مجموعة الدول الأفريقية لتعزيز التعاون بين دول القارة وتحقيق تنمية مستدامة فيما بين أبنائها.

 

المبروك يشارك في اجتماعات محافظي مجموعة الدول الأفريقية بالبنك الدولي، 5 أغسطس 2021. (وزارة المالية)
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