تونس تستقبل 120 من نزلائها في مركز الهحرة الشرعية بغوط الشعال

السفير التونسي بطرابلس الأسعد عجيلي يشرف على إجراءات اعادة المهاجرين التونسيين بمركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال، 4 أغسطس 2021. (فيسبوك)

وصل مساء الأربعاء 120 مواطنا تونسيا إلى الجانب التونسي من معبر رأس جدير بغد مغادرتهم مركز جهاز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وفقما ذكرت إذاعة «شمس أف أم» التونسية.

جاء ذلك بعد أن اشرف سفير الجمهورية التونسية بطرابلس الأسعد عجيلي على إجراءات إعادة المهاجرين التونسيين من المركز، حسب بيان صحفي للسفارة التونسية في العاصمة طرابلس.

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ونقلت «شمس أف أم» عن مدير الصحة بمدنين د.جمال حمدي القول إن العائدين إلى تونس سيخضعون للمراقبة الطبية بما فيها المراقبة المتصلة بفبروس كورونا واتمام بقية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ قرب الإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين بعد إتمام الاجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة.

السفير التونسي بطرابلس الأسعد عجيلي يشرف على إجراءات اعادة المهاجرين التونسيين بمركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال، 4 أغسطس 2021. (فيسبوك)

أحد المهاجرين التونسيين خلال مغادرة مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال، 4 أغسطس 2021. (فيسبوك)