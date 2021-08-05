وفد الجغبوب يطلع صنع الله على صعوبات البنية التحتية

أطلع وفد من أهالي منطقة الجغبوب، الأربعاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الصعوبات التي تواجه المنطقة، ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب عدد من القضايا والمختنقات المتراكمة التي تعاني منها منطقة الجغبوب منذ عقود.
وذكرت الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن صنع الله التقي بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وفد الجغبوب الذي ضم رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي، وحكماء وأعيان من المنطقة.
اقرأ أيضا: صنع الله يستعرض نشاط فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة هي لكل الليبيين، وأنه بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها المؤسسة إلا أنها لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة والخدمات الضرورية والممكنة لكافة مناطق ليبيا.