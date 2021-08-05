وفد الجغبوب يطلع صنع الله على صعوبات البنية التحتية

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقاء وفد الجغبوب بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، 4 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أطلع وفد من أهالي منطقة الجغبوب، الأربعاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الصعوبات التي تواجه المنطقة، ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب عدد من القضايا والمختنقات المتراكمة التي تعاني منها منطقة الجغبوب منذ عقود.

وذكرت الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن صنع الله التقي بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وفد الجغبوب الذي ضم رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي، وحكماء وأعيان من المنطقة.

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وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة هي لكل الليبيين، وأنه بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها المؤسسة إلا أنها لم ولن تتوانى عن تقديم المساعدة والخدمات الضرورية والممكنة لكافة مناطق ليبيا.