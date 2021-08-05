إنقاذ 110 مهاجر غير قانوني بينهم حالة ولادة في عرض البحر

من عملية إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، 1 أغسطس 2021. (رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن جهاز حرس السواحل الليبية وأمن الموانئ، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، إنقاذ 110 مهاجر غير قانوني ينتمون لجنسيات عدة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

ونوه الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى وجود حالة ولادة من ضمن المهاجرات، وهي ثاني حالة ولادة ناجحة في عرض البحر يقوم بها أفراد حرس السواحل .

وفور تلقى عناصر الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، وجرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية.

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وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».