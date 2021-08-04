شركة الكهرباء تنفي زيادة ساعات طرح الأحمال للجناح الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:28 مساء
غرفة التحكم بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

نفت الشركة العامة للكهرباء ما تتداولة صفحات التواصل الاجتماعي حول أن عجز في التوليد اليوم للكهرباء سيؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال للجناح الغربي للشبكة الكهربائية 4 ساعات ظلام و5 ساعات كهرباء. 

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «هذا الكلام شائعات عارية تماما من الصحة وليس لها أساس من الواقع ولاتمت للحقيقة بأي صلة».

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وناشدت الشركة «كل مسئول وكل الشرفاء في هذا الوطن بتحري الدقة والموضوعية وعدم متابعة تلك الإشاعات المغرضة التي تسعي لنشر الفوضى والبلبلة دون الاستناد إلى حقائق، وأن الشركة غير مسؤولة عن من يتحدث باسمها».

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