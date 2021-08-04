الخارجية تبحث آليات رفع الحظر الأوروبي عن المطارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:06 مساء
وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي خلال اجتماع لبحث آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي، 5 أغسطس 2021. (فيسبوك))


بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي اليوم  آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع بمصلحة الطيران المدني بطرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش الاجتماع «الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى تتمكن المطارات الليبية من استقبال شركات الطيران العالمية من حيث توفر البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات، والتي تساعد على عودة الحياة الطبيعية إلى حركة الطيران المدني الليبي».

وحضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، ومدير مصلحة الطيران المدني ومدير إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مصلحة الطيران المدني الليبية.

 

من اجتماع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي مع عدد من المسؤولين لبحث آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي، 5 أغسطس 2021. (فيسبوك))
من اجتماع وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر محمد كتي مع عدد من المسؤولين لبحث آليات رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي المفروض من الاتحاد الأوروبي، 5 أغسطس 2021. (فيسبوك))
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