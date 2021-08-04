شركة الكهرباء: عودة وحدتي توليد غازيتين بمحطة كهرباء الزاوية للخدمة

محطة كهرباء الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، إرجاع وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والبخارية الأولى بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة إلى الخدمة.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «الانتهاء من أعمال صيانة الوحدات بحمولة 270 ميغاوات بعد تعرضها لإصابة خلال المدة الماضية جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية، وخروج الوحدة البخارية بشكل مفاجئ». وأوضح المنشور أن «دخول هذه الوحدات سيسهم في تحسين أداء الشبكة بشكل عام في الجناح الغربي وزيادة دعم واستقرار الشبكة، وتقليل ساعات طرح الأحمال».

ويوم الجمعة الماضي، تعرضت ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لأعيرة نارية؛ ما تسبب في فقد ما قيمته 300 ميغاوات، وأوضحت الشركة في بيان، أن الوحدات الثلاث تعرضت للإصابة بالأعيرة النارية جراء «الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية»، لافتة إلى أن ذلك تسبَّب في إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية.