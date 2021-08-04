المنقوش تطلع اللافي على خطط العمل لرفع مستوى الأداء الدبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 07:52 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس، 4 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)

أحاطت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الأربعاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بخطط عمل الوزارة للرفع من مستوى الأداء الدبلوماسي.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، مساء الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع المنقوش وذلك «لمناقشة أوضاع العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، وإجراءات الوزارة المتعلقة بإعادة تنظيم عملها، بما يكفل تعزيز عمل هذا القطاع المهم»، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

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وأكدت المنقوش «دور المجلس في الاهتمام بملف السياسة الخارجية بما يعزز مكانة ليبيا في محيطيها الإقليمي والدولي»، فيما شدد عضو المجلس الرئاسي على «ضرورة اعتماد المعايير المهنية في كل الإجراءات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي، مشيدًا بجهود الوزيرة في تطوير أدائها، منذ توليها مهامها».

وفي وقت سابق اليوم، قدمت وزيرة الخارجية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ، لمحة عن الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يكفل تعزيز عمل الدبلوماسية الليبية بالخارج، وإعداد كوادر شبابية لقيادة عمل الوزارة مستقبلاً، وذلك خلال اجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارة لتنظيم عملها، مبديًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الإدارية اللازمة لإنجاح عمل الوزارة، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون متواصل بينهما. كما بحث الاجتماع الاختناقات التي تواجه عمل الوزارة وسبل تذليلها.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في العاصمة طرابلس، 4 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)
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