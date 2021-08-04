إلغاء فرض الاختبار السريع لفيروس «كورونا» على ركاب الرحلات الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 06:07 مساء
قرار رئيس مصلحة الطيران المدني بشأن إلغاء فرض الاختبار السريع لفيروس كورونا على ركاب الرحلات الداخلية. (الخطوط الليبية)

ألغت مصلحة الطران المدني فرض إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا «بي سي آر» على ركاب الرحلات الداخلية، وذلك بحسب قرار رئيس المصلحة الذي جرى تعميمه على شركات الطيران ونشرته شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد رئيس مصلحة الطيران المدني في كتابه الموجه إلى المديرين العامين لشركات الطيران بشأن اتخاذ بعض التدابير المتعلقة بالجانب الصحي، على ضرورة الالتزام بالعمل بدليل إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» في عمليات الطيران المدني الصادر في يونيو 2020 بجميع المطارات الليبية.

- إلزام جميع ركاب الرحلات الجوية الداخلية في ليبيا باختبار سريع أو «PCR»

ويأتي إلغاء القرار بعد أيام من قرار مصلحة الطيران المدني بفرض الاختبار السريع لفيروس «كورونا» على كل المسافرين داخليًا في جميع المطارات الليبية اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري، على أن لا تتجاوز مدة الاختبار 48 ساعة من أخذ العينة.

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