حفتر يلتقي رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها

المشير خليفة حفتر خلال لقائه مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، اليوم الأربعاء، رؤساء المجالس المحلية بمدينة بنغازي وضواحيها، بحضور رئيس الحكومة الموقتة السابقة عبدالله الثني.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء جرى خلاله الاطّلاع على سير عمل المجالس المحلية ومناقشة المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بخدمة المواطن، مشيرة إلى أن حفتر أثنى على جهود رؤساء المجالس المحلية رغم الصعوبات والمُختنقات التي تواجههم.

الثني إلى جانب حفتر خلال لقائه مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء المشير حفتر مع رؤساء المجالس المحلية في بنغازي وضواحيها. الأربعاء 4 أغسطس 2021. (القيادة العامة)