ضبط 25 مهاجرا بينهم مصريان شرق سرت

المهاجرون الذين جرى ضبطهم بمنطقة الأربعين شرق سرت. (بوزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة الأربعين شرق مدينة سرت، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المهاجرين الـ25 بينهم 21 إثيوبيا ومصريان ويمنيان، مشيرة إلى إلقاء القبض عليهم بعد ورود بلاغ لمديرية أمن سرت عن مكان تواجدهم بمنطقة الأربعين، شرق سرت.

وأكدت الوزارة أن المهاجرين عثر عليهم من قبل دوريات تابعة لمديرية أمن سرت من قسم النجدة ووحدة الحراسات بعد تكليفهم بالمهمة، مضيفة أنه جرى تسليمهم إلى قسم البحث الجنائي سرت.

وذكرت وزارة الداخلية أنه من خلال التحقيق مع المهاجرين تبين دخولهم إلى الأراضي الليبية من السودان عن طريق التهريب.

المهاجرين الذين جرى ضبطهم بمنطقة الأربعين شرق سرت. (بوزارة الداخلية)

المهاجرين الذين جرى ضبطهم بمنطقة الأربعين شرق سرت. (بوزارة الداخلية)