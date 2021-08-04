الكوني يبحث مع أعيان «آوال» مشكلات المنطقة وتدني مستوى الخدمات

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ظهر اليوم الأربعاء، مع أعيان منطقة «آوال» التابعة لبلدية درج، التي يقطنها نازحو بلدية غدامس من العام 2011، المشاكل والصعوبات التي يعانونها، والمتمثلة في تدني مستوى الخدمات في جميع المجالات، لا سيما نقص مياه الشرب وانعدام الخدمات الصحية، والتعليم والكهرباء.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، والذي تم وضعه في صورة مشاكل الكهرباء التي تغطي جزءًا بسيطًا من المنطقة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وتعهد العبدلي، بتكليف فرق عمل للوقوف على هذه المشكلة، وإعداد تقارير فنية بالخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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ووفق البيان، بارك أعيان «آوال»، جهود المجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية التي «تمهد الطريق لاستقرار ليبيا»، مؤكدين رغبتهم أن يشملهم «برنامج المصالحة لإصلاح ذات البين مع إخوانهم في مدينة غدامس».

فيما أكد عضو المجلس الرئاسي العمل على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع أعيان منطقة «آوال», 4 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)