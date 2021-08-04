السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 02:05 مساء
السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن، 3 أغسطس 2021. (بلدية زليتن)

زار السفير التركي لدى ليبيا  كنعان يلماز، قسم عزل الغويلات ببلدية زليتن، أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية.

وخلال الزيارة، التي رافقه خلالها وفد من وزارة الصحة التركية، اطَّلع السفير على تجهيزات القسم واحتياجاته من عناصر طبية وطبية مساعدة، وفق بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن بلدية زليتن.

«الصحة» ترسل فريقًا طبيًا لدعم مركز العزل في زليتن

وتشهد زليتن ارتفاعًا ملحوظًا في عدد إصابات فيروس «كورونا» وتحديدًا منذ مطلع الشهر الجاري مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء. 

ويوليو الماضي، حذَّر عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، من انهيار المنظومة الصحية في البلدية مع زيادة الإصابات بالفيروس، قائلًا: «الوضع كل يوم يسوء أكثر». وفي مواجهة ذلك، أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، فريقًا طبيًا طارئًا لدعم مركز العزل بمدينة زليتن.

السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن، 3 أغسطس 2021. (بلدية زليتن)
السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن، 3 أغسطس 2021. (بلدية زليتن)
السفير التركي يزور قسم عزل الغويلات بزليتن، 3 أغسطس 2021. (بلدية زليتن)
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