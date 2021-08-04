«التعليم» تعلق الدراسة أسبوعا آخر وتستثني عدة بلديات

تلاميذ داخل فصل دراسي بإحدى مدارس بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة أسبوعًا آخر إلى 12 أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى أمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

جاء ذلك كأحد مخرجات اجتماع وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجّار، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة بالهاني، الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وخلص إلى الاستمرار في تعليق الدراسة أسبوعا آخر باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى امساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

كما أكد الاجتماع ضرورة رفع حالة الجهوزية والتدريب في المراقبات التعليمية بالمنطقة الشرقية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكل المراقبات التعليمية، واتفق الحضور على عقد اجتماع، الأربعاء المُقبل، لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

وشارك في الاجتماع وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، ومدير إدراة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة التعليم الثانوي عبدالرحمن عريبي، ومدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم سعد التائب، والمستشار بوزارة التعليم الفني والتقني مراد الكرداسي.