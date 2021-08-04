شكشك يتفق مع الزناتي على تشكيل لجنة استشارية خاصة بملف مرضى الكلى

من اجتماع الزناتي وشكشك بمقر وزارة الصحة، 3 أغسطس 2021. (ديوان المحاسبة)

استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، مخرجات تقييم ملف مرضى الكلى، واتفقا على تشكيل لجنة علمية استشارية بالخصوص.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقِد بمقر وزارة الصحة أمس الثلاثاء، إلى «الإشكاليات التي كانت سببًا في تدني الخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى»، ومن بينها «عدم وجود بيانات وإحصاءات وأرقام خاصة بأعداد المرضى»، وفق بيان صادر عن ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء.

- الإعلان عن تنفيذ منظومة إلكترونية تربط وحدات ومراكز غسيل الكلى في ليبيا

- «المحاسبة» يبحث أسباب قصور الخدمات الصحية لإنهاء أزمة مرضى الكلى

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة علمية استشارية لملف الكلى، تُعنَى برسم السياسات والخطط التي من شأنها تطوير الخدمات وتحسينها، إلى جانب اعتماد العمل بمنظومة إلكترونية ودراسة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمة للوصول إلى شراء الخدمات.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات المختصة بالديوان، ومديرو الإدارات المعنية بالوزارة، والشركات العاملة بمراكز وأقسام ووحدات غسيل الكلى.

من اجتماع الزناتي وشكشك بمقر وزارة الصحة، 3 أغسطس 2021. (ديوان المحاسبة)