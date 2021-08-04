حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 4 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، مع تسجيل انخفاض طفيف مساء يوم الجمعة على مناطق الساحل الغربي.

راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة :

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 39 و45 درجة مئوية، مع تسجل انخفاض طفيف مساء يوم الجمعة على بعض المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده :

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و45 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة :

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.