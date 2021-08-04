حالة وفاة جراء «كورونا» في الواحات

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت إدارة مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وفاة حالة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وقالت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات في بيانها رقم «139»، المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن حالة الوفاة من مدينة أجخرة.

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وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 258 ألفا و467 حالة بينها 60 ألفا و641 نشطة، و194 ألفا و217 شفاء، و3609 وفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 693 ألفا و676 شخصا.