جلسة حوارية بطرابلس حول العنف الموجه ضد المرأة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 06:07 مساء
عدد من المشاركات في الجلسة الحوارية حول العنف ضد المرأة في الانتخابات التي أقيمت في طرابلس الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (مفوضية الانتخابات)

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية عبر تقنية «زووم» حول العنف الموجه ضد المرأة في العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة عضوة مجلس إدارة المفوضية رباب حلب، ووزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من المستشارين والخبرات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت عضوة مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، في كلمتها الافتتاحية، إن الجلسة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها الانتخابية، ومناقشة أبرز أشكال العنف الانتخابي ضد المرأة ودور المفوضية وشركاء العملية الانتخابية في وضع آليات للحد من جميع أنواع العنف الموجه ضد النساء.

وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رئيس اللجنة الحكومية لدعم تنفيذ الانتخابات وليد اللافي في كلمته بالجلسة أن اللجنة تضع ضمن خطتها حملات توعية لدعم المرأة وترسيخ مفهوم مشاركة جميع الفئات المجتمعية، دون تهميش أو تمييز، معربًا عن تقديره جهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية، في العمل من أجل إتاحة مساحات أوسع لمشاركة المرأة في الانتخابات، والقضاء على الممارسات التي تحد من دورها السياسي.

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وشهدت الجلسة تقديم عروض توضيحية ومشاركات متنوعة للخبيرات من منظمات محلية ودولية مختلفة، من بينها عرض للعوامل التي ترفع من مستويات العنف السياسي قدمته باتريسيا إيليس، وعرض عن التحديات التي تواجه المرأة في الانتخابات في ليبيا قدمته فتحية البخبخي، وعرض لممثلة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات سهير عابدين.

كما شهدت الجلسة مداخلات من ميسرة الجلسة عضوة فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زيزيت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سوزان حمي، إضافة إلى مداخلات لعدد من المشاركات، وفق المفوضية.

وذكرت مفوضية الانتخابات أن الجلسة شهدت مشاركة قطاع كبير من المؤسسات من بينها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي الليبي العام، ومفوضية الانتخابات التونسية، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، إضافة إلى ما يزيد على 120 سيدة مشارِكة تمثل أطياف المجتمع المدني المعنية بالمرأة.

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