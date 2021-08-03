صنع الله يستعرض نشاط فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 04:24 مساء
اجتماع صنع الله مع مدير فرع المؤسسة في بنغازي، الثلاثاء 3 أغسطس 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مدير عام فرع المؤسسة في مدينة بنغازي خالد الخفيفي نشاط الفرع ومشاريعه والأهداف التي يعتزم تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ومراقبة سير العمل بالجهات التابعة لها للوقوف على المستجدات والتحديات وتذليل الصعاب التي تحد من إنجاز أهدافها.

وأضافت أن مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، خالد الخفيفي، استعرض من جانبه خلال الاجتماع جملة من الأعمال التي نُفذت، والجاري تنفيذها والتي هي قيد الإنشاء، مرفقة بالخرائط والمستندات ذات الصلة، متضمنًا نتائج الجرد وجملة من التوصيات.

وقدَّم الخفيفي لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تقريرًا شاملًا عن أعمال ونشاطات فرع المؤسسة بمدينة بنغازي، مشيرًا إلى المعوقات التي  تحول دون تحقيق الأهداف التي تطمح المؤسسة في الوصول إليها وتحقيقها.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحاضرين للاجتماع من جهتهم بالجهود الاستثنائية التي بذلها مدير عام فرع المؤسسة فرع بنغازي والموظفين، من أجل الرفع من أداء المؤسسة، رغم الظروف والتحديات والصعوبات التي واجهتهم.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في ختام الاجتماع، على تفاني وإخلاص مدير فرع المؤسسة في بنغازي خالد الخفيفي، وجهوده المبذولة والأعمال المنجزة خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل التكاتف بين موظّفي ومدير عام الفرع.

حضر الاجتماع الذي عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، وعضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي