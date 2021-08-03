«المركزي» يطالب المصارف بعدم قبول الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية بعد 26 أغسطس الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:36 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مصرف ليبيا المركزي، مطلع الشهر الجاري، تعليماته بعدم قبول الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية، وحدد يوم 26 أغسطس الجاري آخر يوم أمام المصارف لتداول تلك الصكوك.

يشار إلى أن هناك قرارًا من محافظ المصرف المركزي يقضي بتشكيل لجنة معنية بإطلاق مشروع منظومة المقاصة الإلكترونية،  وهو ما يمهد لوقف العمل بالمنظومة اليدوية للمقاصة.

ووفقًا لكتاب منشور على صفحة المصرف بموقع «فيسبوك»، طالب المصرف المديرين العامين، ومديري إدارات المناطق بالمصارف بضرورة التنفيذ، والالتزام، ووضع هذه التعليمات موضع التنفيذ.

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وفسّر المصرف قراره بما لاحظه في الآونة الأخيرة من «عدم تقيد المصارف التجارية بالضوابط المنظمة لمقاصة الصكوك اليدوية وذلك بتقديم الصكوك الإلكترونية بغرفة المقاصة اليدوية بفرع مصرف ليبيا المركزي- بنغازي».

وأمس الإثنين، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، «معالجة مشكلة المقاصة المصرفية»، وشهد الاجتماع «الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية».

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