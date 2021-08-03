القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:53 صباحا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي، 3 أغسطس 2021. (وال)

ألقى جهاز الحرس البلدي ببنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن بتهمة استغلاله إحدى غرف توليد الكهرباء بالمدينة لأعمال خاصة.

وقال مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي ببنغازي الرائد فرج الدرسي: «إن عناصر دوريات الجهاز تمكنت من ضبط مواطن يستغل غرفة توليد الكهرباء بمنطقة «602»، في غسيل المفروشات والسيارات؛ ليتقرر إحالته للتحقيق»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وحذر الدرسي من التعرض لمحطات توليد الكهرباء، واستغلالها في أغراض شخصية أو تجارية، وقال إنّ أي شخص يتم ضبطه سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية وأقصى العقوبات، بسبب الاعتداء على ممتلكات الدولة وإلحاق الأضرار بها.

 

القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي، 3 أغسطس 2021. (وال)
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي، 3 أغسطس 2021. (وال)
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي، 3 أغسطس 2021. (وال)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرازيل أمام المكسيك في نصف نهائي كرة قدم الرجال بأولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
الرئيس أشرف غني ينتقد قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان ويصفه بـ«المفاجئ»
دولى
البقالي يمنح المغرب أول ذهبية منذ 2004 بتتويجه في 3 آلاف متر موانع
رياضة عالمية
أفغانستان: معارك شرسة لصد «طالبان» والرئيس الأفغاني ينتقد واشنطن
دولى
المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
مصري يطرح «قبلة حياة» بتوقيع محمد قماح (فيديو)
ثقافة وفن
وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا
ليبيا
نشر الجيش في سيدني للإشراف على تطبيق أوامر الإغلاق
دولى
تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت
ليبيا
«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول ...
دولى
الدبيبة يرقّي وزير الداخلية خالد مازن إلى رتبة لواء
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
الأهلي طرابلس والاتحاد في نهائي التتويج بالدوري
رياضة محلية
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»