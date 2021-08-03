إنهاء إجراءات تحكيم ضد ليبيا لإخفاق الشركة المدعية في استيفاء تكاليف القضية

غرفة التجارة الدولية في باريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت هيئة قضائية في باريس قرارا بإنهاء إجراءات التحكيم ضد الدولة الليبية لإخفاق الشركة الهندية المدعية «في استيفاء تكاليف التحكيم مع الزامها بالمصاريف»، بحسب ما أعلنته إدارة القضايا مساء أمس الاثنين.

وقالت إدارة القضايا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا القرار الذي صدر في 23 يوليو الماضي يجنب الخزانة العامة خسارة تقدر بـ165 مليون دولار قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة «سيمبلكس» الهندية الدولة الليبية في الدعوى التحكيمية المقامة منها بباريس عام 2018.

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وأوضحت إدارة القضايا أن الشركة الهندية استندت في دعوها «إلى ما تزعمه من اخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بينها وبين الهند في عام 2009 وذلك بمناسبة تعاقدها منذ عامي 2008 – 2009 على تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالمرافق التابعة لها بمنطقتي قيرة الشاطئ ووادي المجينين».

وأكدت إدارة القضايا أن هذا الحكم يعزز الدور الهام الذي تضطلع به في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام.