الدبيبة يطلع على توصيات اللجنة الحكومية المكلفة دعم تنفيذ الانتخابات

اجتماع الدبيبة ووزراء المواصلات والدولة للشؤون السياسية ومجلس الوزراء للاطلاع على أعمال لجنة دعم تنفيذ الانتخابات. (حكومة الوحدة الوطنية)

اطلع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المكلفة دعم تنفيذ الانتخابات في ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بحضور وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللافي اطلع الدبيبة «على التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الحكومية التي يترأسها، ومدى استعداد الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الانتخابات لتأمين يوم الاقتراع وإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية».

وأوضح اللافي، خلال الاجتماع، أن اللجنة المكلفة دعم تنفيذ الانتخابات اعتمدت على ثلاثة مسارات متوازية تسير وفقها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق المسؤوليات المناطة بها لإنجاز الانتخابات.

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وبيَّن أن «المسار الأول متعلق بجانب التوعية وتشجيع المواطنين على التسجيل بسجلات الناخبين، والمشاركة الواسعة بالانتخابات». و«المسار الثاني مرتبط بتوسيع مشاركة المرأة والشباب السياسية وانخراطهم بشكل مكثف في العملية الانتخابية». و«المسار الثالث لأعمال اللجنة هو الجانب الإعلامي، حيث أقرت اللجنة تأسيس المركز الإعلامي لدعم الانتخابات الوطنية».

وأكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية خلال الاجتماع التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي، وإتاحة المركز الإعلامي التابع للحكومة فرصًا متساوية للظهور لكافة المترشحين، ورصد وضبط محتوى الخطاب الإعلامي بما يضمن عدم التأثير على الرأي العام بمعلومات مضللة.

من جهته أبدى رئيس الحكومة دعمه لأعمال اللجنة، مجددًا تأكيده على التزام حكومته بتقديم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستعدادها لتأمين الانتخابات، وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال عقد ندوة أسبوعية للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ الانتخابات، تقدم من خلالها آخر تطورات الاستعدادات وتجهيزات الحكومة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.