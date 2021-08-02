الناطق باسم «النواب» ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية)

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الإثنين، «صحة الإشاعات التي تتناقلها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض رئيس المجلس عقيلة صالح لحادث سير.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الأمر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».

وفي وقت سابق اليوم ترأس عقيلة صالح جلسة المجلس التي شهدت نقاشات بشأن نص المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية، بشأن حق الترشح وإجراءاته.

وخلال الجلسة قال رئيس مجلس النواب، إنه «لا يحق لشخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية»، وانتقد صالح، بند الأبوين الليبيين في قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمنصب.