الصحة: وصول 100 ألف لتر أكسجين سائل من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 05:54 مساء
شحنة من إمدادات الأكسجين السائل لدى وصولها إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر،3 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وصول ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل، التي تقدر بـ100 ألف لتر إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر، لحل مشكلة نقص الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

وأشارت الوزارة، في بيان الإثنين، إلى أن «الشحنة ستتوجه فورًا الى المناطق التي تعاني نقص الأكسجين»، لافتة إلى أنه من المقرر «دخول مزيد الشحنات سيتوالى بشكل يومي، ورفع معدلها خلال الأيام المقبلة». 

ونوه البيان، إلى أن هذه الشحنة جاءت «بناء على اتفاق وزير الصحة، د. علي الزناتي، ونظيرته المصرية د.هالة زايد بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل».

وتعاني المنطقة الغربية تفاقم الوضع الوبائي وتزايد استهلاك الأكسجين. وفي أحدث حصيلة لإصابات الفيروس بالبلاد، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2892 إصابة بفيروس «كورونا» أمس الأحد،من بينهم 1306 حالة في طرابلس ومصراتة.

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