«شركة الكهرباء»: إظلام تام على الجناح الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 02:55 مساء
أبراج كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام على الجناح الشرقي في ليبيا.

جاء ذلك خلال منشور عاجل للشركة العامة للكهرباء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت الشركة في منشور آخر عن «الشروع في إرجاع الأحمال تدريجيا بعد دخول بعض وحدات التوليد بمحطة الشمال على الشبكة».

- العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن يجري «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «يسيران بوتيرة جيدة».

وتوقع العبدلي، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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