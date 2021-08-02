المفوضية العليا للانتخابات تعلن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح, (صفحة المفوضية على فيسبوك)

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السايح اليوم، بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية، والذي أكد أن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني» لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.

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ولفت إلى أن المفوضية أصدرت من أجل هذه الأسباب، القرار رقم (37) لسنة 2021 لتمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين تنتهي في 17 أغسطس القادم، كما نوه إلى جملة من الإجراءات اتخذتها المفوضية للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة (1441) بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط.

والأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 348 ألفًا و998 مواطنًا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو إلى آخر أيام التسجيل أول من أمس السبت.