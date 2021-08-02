وصول مليون و260 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 10:51 صباحا
الدبيبة والزناتي, مطار معيتيقة 2 أغسطس 2021. (مؤتمر صحفي)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وصول شحنة ضخمة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع سينوفارم، تقدر بمليون و260 ألف جرعة.

وقال الدبيبة، في تصريح صحفي بمطار معيتيقة، فور وصول الشحنة، إن شحنة أخرة تصل إلى 800 ألف جرعة ستصل إلى ليبيا غدا الثلاثاء.

وأكد ورود الشحنات تواليًا، إذ من المتوقع وصول نصف مليون جرعة أخرى خلال الفترة القادمة.

ودعا الدبيبة المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز، وأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفيروس.

بدوره أعلن وزير الصحة علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بالفيروس من 68% إلى 24%، نتيجةً للتدابير المتخذة من قبل الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة.

كما أعلن للمواطنين عن فتح 432 مركزا لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا، وعن تنفيذ وزارة الصحة بحملات استثنائية لإعطاء اللقاح في أكثر من مدينة.

- الدبيبة: وصول 500 ألف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي

والسبت الماضي 31 يوليو أكد الدبيبة، وصول 500 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس «كورونا» الأسبوع الحالي، تشمل 250 ألف جرعة من لقاح «فايزر» و250 ألف جرعة من لقاح «إسترازينكا»، متوقعًا وصول مليوني جرعة أخرى إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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