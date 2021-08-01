زينينغا يشيد بدور وزارة الداخلية في إعادة فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 08:27 مساء
وزير الداخلية العميد خالد مازن ومنسق بعثة الأمم المتحدة ريزيدون زينينغا. (البعثة الأممية)

أشاد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، بدور وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في إعادة فتح الطريق الساحلي، معربًا عن دعم البعثة المستمر للنهوض بأولويات الوزارة، وفق تغريدة نشرتها البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت البعثة في تغريدة ثانية أن زينينغا التقى وزير الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الأحد، وناقش معه أولويات الوزارة والتقدم المحرز بشأنها، بما في ذلك تأمين الانتخابات وإعادة تأهيل أجهزة ومباني الشرطة وتشكيل قوات الشرطة المشتركة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي تغريدة ثالثة، أضافت البعثة أن العميد خالد مازن أعرب خلال اللقاء عن قلقه من استمرار التحديات في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، وسلط الضوء على المعوقات التي تواجه الوزارة بسبب عدم وجود ميزانية وطنية.

- الدبيبة مرحبًا باستكمال فتح الطريق الساحلي: خطوة جديدة في البناء والتوحيد
- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم
حفتر يرحب بفتح الطريق الساحلي.. ويؤكد: لا سلام عادلًا دون مغادرة القوات الأجنبية بلا شروط

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها، داعية الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

ورحب كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتركيا وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص يان كوبيش بفتح الطريق الساحلي، آملين أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تقدم بالعملية السياسية وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
في الذكرى الأولى..انفجار مرفأ بيروت مأساة تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية ...
عربى
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 3.3% في ...
اقتصاد
«فرانس برس»: حركة «النهضة» تواجه عداء متزايدا من التونسيين
عربى
«عكس التيار »: عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب
فيديو
«عكس التيار »: عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة
فيديو
«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية
عربى
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. ...
رياضة محلية
555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد
رياضة محلية
ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد
رياضة عالمية
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة (دلتا)
دولى
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد زيت الخروع المذهلة للوجه